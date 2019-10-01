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РИА Новости

Российские миллиардеры с января стали богаче на 30,6 миллиарда долларов

10:18 01.10.2019 (обновлено: 18:07 01.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян за первые три квартала 2019 года увеличилось на 30,613 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.
На первом месте остался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его богатство выросло на 4,64 миллиарда долларов, до 24,3 миллиарда. Второе место по-прежнему занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 23,1 миллиарда (рост на 3,69 миллиарда долларов). Третьим остался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его капитал оценивается в 20,4 миллиарда долларов, рост составил 2,54 миллиарда.
Четвертое место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло на 1,24 миллиарда долларов, до 18,7 миллиарда. Пятое и шестое места заняли соответственно совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко, имеющий доли в "Новатэке" и "Сибуре". Их богатство составляет 18,6 миллиарда и 17,4 миллиарда долларов (рост на 2,54 миллиарда и 3,61 миллиарда).
Михаил Гуцериев
28 августа, 08:32РИА Новости
Forbes назвал самые богатые семьи России
Седьмую строчку занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье богатство выросло на 1,56 миллиарда долларов, до 15,7 миллиарда. На восьмой строчке оказался Роман Абрамович (Evraz), его состояние увеличилось на 940 миллионов долларов, до 15,1 миллиарда долларов.
Девятое и десятое места заняли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Их состояние достигло 14,4 миллиарда и 14 миллиардов долларов, а рост капитала соответственно составил 1,95 миллиарда и 869 миллионов.
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Геннадий ТимченкоBloomberg L.P.Алишер УсмановРоман АбрамовичРоссияЭкономика
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