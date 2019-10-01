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РИА Новости

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

10:10 01.10.2019 (обновлено: 10:58 01.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
Произведение называется "Выстрел в тайге" и описывает случай в охваченном огнем лесу. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства написал его по просьбе редакции для номера с темой "Дым".
Это не первый поэтический опыт Лаврова. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад, — "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера".
В феврале 2017-го тоже в "Русском пионере" появилось сатирическое произведение Лаврова о впечатлениях от текущего политического процесса. В 1994-м увидело свет еще одно стихотворение, посвященное другу и коллеге Виталию Чуркину.
Лавров известен также как автор гимна МГИМО, который он окончил в 1972 году.
Сергей Лавров. Архивное фото
18 мая 2018, 14:10РИА Новости
Биография Сергея Лаврова
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Сергей ЛавровМИД РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Если бы Сергей Викторович спел куплеты, а Мария Владимировна под них сплясала, это был бы более зеркальный ответ на санкции кмк.
1 октября, 10:53
uo ou
231212013
А по ночам он вышивает крестиком)
1 октября, 10:57
ПСПетр Симонов
9232016
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