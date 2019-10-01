МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
Произведение называется "Выстрел в тайге" и описывает случай в охваченном огнем лесу. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства написал его по просьбе редакции для номера с темой "Дым".
Это не первый поэтический опыт Лаврова. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад, — "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера".
В феврале 2017-го тоже в "Русском пионере" появилось сатирическое произведение Лаврова о впечатлениях от текущего политического процесса. В 1994-м увидело свет еще одно стихотворение, посвященное другу и коллеге Виталию Чуркину.
Лавров известен также как автор гимна МГИМО, который он окончил в 1972 году.
18 мая 2018, 14:10РИА НовостиБиография Сергея Лаврова