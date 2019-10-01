МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер". Российский МИД обнародовал вновое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".

Произведение называется "Выстрел в тайге" и описывает случай в охваченном огнем лесу. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства написал его по просьбе редакции для номера с темой "Дым".

Это не первый поэтический опыт Лаврова. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад, — "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера".

В феврале 2017-го тоже в "Русском пионере" появилось сатирическое произведение Лаврова о впечатлениях от текущего политического процесса. В 1994-м увидело свет еще одно стихотворение, посвященное другу и коллеге Виталию Чуркину.