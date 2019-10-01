Тайфун "Митаг" принесет сильный ветер в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Тайфун "Митаг" принесёт сильный ветер на побережье Приморья, сообщает Примгидромет.

"На Приморье вихрь существенного влияния не окажет. Однако из-за того, что над континентом в это время будет располагаться антициклон, а над акваторией Японского моря пройдёт тайфун, большие барические градиенты над морем приведут к усилению ветра на побережье", - сообщают синоптики.

Накануне тайфун "Митаг" обрушил на остров Тайвань всю свою мощь - ураганный ветер и проливные дожди. В настоящий момент вихрь смещается в северном направлении со скоростью 30 километров в час, максимальные порывы ветра достигают 35 метров в секунду. По последним расчётам синоптиков, прогноз траектории вихря существенно не изменился. В течение вторника, 1 октября, "Митаг" будет смещаться в том же направлении и к ночи подойдёт к побережью восточных провинций Китая. В ночь на 2 октября повернёт на северо-восток, и к концу дня под удар стихии попадёт юг Корейского полуострова.