Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T10:08Z
https://ria.ru/20191001/1559304461.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c97594644da41c4d289fd22c66f51923.jpg
РИА Новости

Тайфун "Митаг" принесет сильный ветер в Приморье

10:08 01.10.2019
397
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Тайфун "Митаг" принесёт сильный ветер на побережье Приморья, сообщает Примгидромет.
"На Приморье вихрь существенного влияния не окажет. Однако из-за того, что над континентом в это время будет располагаться антициклон, а над акваторией Японского моря пройдёт тайфун, большие барические градиенты над морем приведут к усилению ветра на побережье", - сообщают синоптики.
Японское море
Вчера, 18:37РИА Новости
Приближение тайфуна "Митаг" вызвало рекордные за 50 лет ливни на юге Японии
Накануне тайфун "Митаг" обрушил на остров Тайвань всю свою мощь - ураганный ветер и проливные дожди. В настоящий момент вихрь смещается в северном направлении со скоростью 30 километров в час, максимальные порывы ветра достигают 35 метров в секунду. По последним расчётам синоптиков, прогноз траектории вихря существенно не изменился. В течение вторника, 1 октября, "Митаг" будет смещаться в том же направлении и к ночи подойдёт к побережью восточных провинций Китая. В ночь на 2 октября повернёт на северо-восток, и к концу дня под удар стихии попадёт юг Корейского полуострова.
"Пройдя над Кореей, ближе к вечеру 3 октября, вихрь выйдет на южную часть Японского моря и далее будет смещаться над его акваторией. Затем через север остров Хонсю выйдет в Тихий океан. Там вихрь войдёт во фронтальную зону умеренных широт и станет смещаться с более северной составляющей, а в конце недели выйдет на юг Охотского моря", - отмечают синоптики.
100001
Обсудить 0
ПриморьеПримгидрометПроисшествия
Рекомендуем
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Сейсмограф. Архивное фото
В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
Скорая помощь на дороге
В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
Лента новостейМолния