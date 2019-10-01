Поклонники собрались у "Ленкома" на церемонию прощания с Марком Захаровым

Цветы у здания театра "Ленком" в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прощание с Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве еще не началось, но у театра уже собралось огромное количество людей, которые пришли проститься с выдающимся режиссером.

Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Церемония прощания будет проходить во вторник в театре "Ленком" с 10 утра.

Кругом возле театра - цветы у афиши его спектаклей, портрет Захарова встречает всех артистов и сотрудников театра "Ленком" в фойе служебного входа.

Гроб с телом расположен на основной сцене театра, сцена практически вся уставлена венками от друзей, коллег, организаций. Звучит тихая музыка из кинофильмов Захарова.

Около гроба - председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин.