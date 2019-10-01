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РИА Новости

Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля

10:00 01.10.2019 (обновлено: 11:04 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Симоновский суд Москвы зарегистрировал два гражданских иска столичного управления МВД к организаторам несанкционированного митинга 27 июля.
Так, по одному из исков ответчиками значатся оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому — сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и, опять же, Любовь Соболь.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
24 сентября, 12:56РИА Новости
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
РИА Новости пока не располагает информацией о том, каковы требования полиции.
Ранее с гражданскими исками к организаторам незаконной акции 27 июля обращались Мосгортранс, "Автомобильные дороги", Московский метрополитен и "М.Такси Коммуникации".
Десятого сентября суд удовлетворил иск Мосгортранса: ответчиков (кроме Албурова) обязали выплатить 1,2 миллиона рублей. Решения по остальным заявлениям еще не вынесли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
Полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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ГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Что-то нет продолжения истории с полицаями, дубасивших по печени девушку...
1 октября, 11:50
zpzlis patriot
10020429
Для них главное это сладко есть и денег побольше ,карман самое ценное,правильно бьют по карману именно так и надо.Все расходы на эти митинги пускай оплатят в 10 кратном размере.
1 октября, 12:02
aanmarkin
26000011
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