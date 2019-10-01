Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Симоновский суд Москвы зарегистрировал два гражданских иска столичного управления МВД к организаторам несанкционированного митинга 27 июля.

Так, по одному из исков ответчиками значатся оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому — сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и, опять же, Любовь Соболь.

РИА Новости пока не располагает информацией о том, каковы требования полиции.

Ранее с гражданскими исками к организаторам незаконной акции 27 июля обращались Мосгортранс, "Автомобильные дороги", Московский метрополитен и "М.Такси Коммуникации".

Десятого сентября суд удовлетворил иск Мосгортранса: ответчиков (кроме Албурова) обязали выплатить 1,2 миллиона рублей. Решения по остальным заявлениям еще не вынесли.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.