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РИА Новости

Сбербанк получит предписание из-за неподключения к системе быстрых платежей

09:57 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип ПАО "Сбербанк России". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ЦБ направит Сбербанку, не подключившемуся в срок к системе быстрых платежей (СБП), предписание об устранении нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
"Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. В случае нарушения установленных правил в соответствии с законодательством к участнику рынка применяются меры. У нас единые подходы ко всем участникам", - сказано в сообщении регулятора.
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"В настоящий момент 10 из 11 системно значимых банков подключились к СБП и активно работают в системе. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения", - заявили в ЦБ.
Банк России запустил СБП в конце января. Она позволила россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября.
На сегодня в ней участвуют 10 из 11 системно значимых банков, последним из которых стал Россельхозбанк, подключившийся к системе 30 сентября. Крупнейший российский банк - Сбербанк - этого до сих пор не сделал.
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