Рябков прокомментировал сообщение о возможной отставке Волкера

"Нам хотелось бы надеяться, что все же в американской администрации осознают безальтернативность минских соглашений (по урегулированию на Украине - ред.) и важность реализации шагов, которые давно назрели, а именно, отвод сил из двух населённых пунктов и документальное оформление "формулы Штайнмайера" (по Донбассу - ред.) - без этого говорить о каком-то продвижении вперёд не приходится. Независимо от того, останется ли в должности господин Волкер, подал ли он в отставку, будут ли какие-то перемены, - эти константы в нашей позиции сохранятся. Мы призываем администрацию США следовать здравому смыслу в этом вопросе", - сказал Рябков.