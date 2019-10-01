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РИА Новости

Рябков прокомментировал сообщение о возможной отставке Волкера

09:56 01.10.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Константы РФ по Донбассу остаются неизменными, независимо от того, останется или уйдёт со своего поста спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Волкер подал в отставку. Официального подтверждения пока не поступало.
Курт Волкер
28 сентября, 13:26РИА Новости
Украинский политолог рассказал о последствиях отставки Волкера
"Нам хотелось бы надеяться, что все же в американской администрации осознают безальтернативность минских соглашений (по урегулированию на Украине - ред.) и важность реализации шагов, которые давно назрели, а именно, отвод сил из двух населённых пунктов и документальное оформление "формулы Штайнмайера" (по Донбассу - ред.) - без этого говорить о каком-то продвижении вперёд не приходится. Независимо от того, останется ли в должности господин Волкер, подал ли он в отставку, будут ли какие-то перемены, - эти константы в нашей позиции сохранятся. Мы призываем администрацию США следовать здравому смыслу в этом вопросе", - сказал Рябков.
Он добавил, что у него нет точной информации об уходе Волкера с поста спецпредставителя США по Украине.
Владимир Джабаров
28 сентября, 14:22РИА Новости
Джабаров считает отставку Волкера добрым знаком
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Курт ВолкерСергей РябковРоссияСШАВ мире
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