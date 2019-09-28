CNN: Курт Волкер подал в отставку

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Это произошло через день после того, как его имя было упомянуто в опубликованной в четверг жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа.

По данным CNN, информацию об отставке Волкера подтвердили уже три источника.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа.

Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил в этой связи, что все сотрудники госдепартамента на Украине действовали корректно и в интересах двух стран, однако не стал вдаваться в подробности.

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ, касаются периода 2010-2012 года.