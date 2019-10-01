В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды

ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Один человек погиб и 18 ранены в результате непогоды в Польше за минувшие сутки, сообщает Государственная пожарная охрана.

Во второй половине понедельника о значительной части страны прошли дожди с бурями. Стихия повредила около 400 зданий, в том числе около 200 жилых домов.

"Один человек погиб, 18 ранены. Пятеро из раненых – это пожарные, которые оказывали помощь населению", - говорится в сообщении.

Всего пожарным пришлось выезжать более шести тысяч раз для уборки поваленных деревьев и 600 раз для откачки воды.