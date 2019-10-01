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РИА Новости

В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды

09:42 01.10.2019
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Один человек погиб и 18 ранены в результате непогоды в Польше за минувшие сутки, сообщает Государственная пожарная охрана.
Во второй половине понедельника о значительной части страны прошли дожди с бурями. Стихия повредила около 400 зданий, в том числе около 200 жилых домов.
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"Один человек погиб, 18 ранены. Пятеро из раненых – это пожарные, которые оказывали помощь населению", - говорится в сообщении.
Всего пожарным пришлось выезжать более шести тысяч раз для уборки поваленных деревьев и 600 раз для откачки воды.
Последствия шторма устраняют и энергетики. По состоянию на утро вторника без электричества было 27 тысяч домов. Больше всего – в Лодзинском, Мазовецком и Любушском воеводствах.
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