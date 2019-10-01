В ЛНР стартовала первая перепись населения

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Первая перепись населения стартовала в самопровозглашенной Луганской народной республике 1 октября, согласно постановлению совета министров ЛНР от 26 апреля 2019 года No 252/19.

Ранее председатель государственного комитета статистики ЛНР Ирина Шаблиенко сообщила, что первая перепись населения в самопровозглашенной Луганской народной республике пройдет в октябре.

В документе уточняется, что сбор сведений начинается с 00.00 (совпадает с мск) 1 октября 2019 года. Согласно постановлению, итоги переписи населения будут опубликованы до 30 апреля 2020 года.