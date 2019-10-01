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РИА Новости

В ЛНР стартовала первая перепись населения

09:40 01.10.2019
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© РИА НовостиЖитель поселка Голубовское в ЛНР
Житель поселка Голубовское в ЛНР
© РИА Новости
Житель поселка Голубовское в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Первая перепись населения стартовала в самопровозглашенной Луганской народной республике 1 октября, согласно постановлению совета министров ЛНР от 26 апреля 2019 года No 252/19.
Ранее председатель государственного комитета статистики ЛНР Ирина Шаблиенко сообщила, что первая перепись населения в самопровозглашенной Луганской народной республике пройдет в октябре.
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"Провести с 01 по 14 октября 2019 года перепись населения Луганской народной республики", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства ЛНР.
В документе уточняется, что сбор сведений начинается с 00.00 (совпадает с мск) 1 октября 2019 года. Согласно постановлению, итоги переписи населения будут опубликованы до 30 апреля 2020 года.
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