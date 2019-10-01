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РИА Новости

В Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

09:37 01.10.2019 (обновлено: 10:50 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Минск заинтересован решить все "вопиющие, кричащие" вопросы в отношениях с Москвой, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью информационному агентству РБК. Его стенограмму опубликовал белорусский МИД..
Среди тем, вызывающих споры, дипломат назвал поставки сельскохозяйственной и промышленной продукции, моменты, связанных с ценами на газ и нефть, налоговый маневр и ряд других.
Он отметил, что сейчас сторонам предстоит разобраться с вопросами, которые лежат на поверхности.
"Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", — заявил Макей, добавив, что сейчас Москва и Минск активно работают над реализацией всех предложений.
Министр обратил внимание на то, что президенты России и Белоруссии ранее договорились о юбилейной встрече по случаю 20-летия подписания союзного договора и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить "дорожные карты" по урегулированию проблемных вопросов.
"Будем надеяться, что это произойдет", — сказал Макей, отвечая на вопрос о том, успеют ли Минск и Москва подготовить и подписать программу по интеграции к 8 декабря.
Дмитрий Мезенцев
20 сентября, 16:45Союзное государство
Российский посол в Минске рассказал о программе интеграции с Белоруссией
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Позднее стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.
Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
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Владимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияРоссияВ мире
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