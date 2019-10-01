В Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Минск заинтересован решить все "вопиющие, кричащие" вопросы в отношениях с Москвой, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью информационному агентству РБК. Его стенограмму опубликовал белорусский МИД.. Минск заинтересован решить все "вопиющие, кричащие" вопросы в отношениях с Москвой, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей винформационному агентству РБК. Егоопубликовал белорусский МИД..

Среди тем, вызывающих споры, дипломат назвал поставки сельскохозяйственной и промышленной продукции, моменты, связанных с ценами на газ и нефть, налоговый маневр и ряд других.

Он отметил, что сейчас сторонам предстоит разобраться с вопросами, которые лежат на поверхности.

"Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", — заявил Макей, добавив, что сейчас Москва и Минск активно работают над реализацией всех предложений.

Министр обратил внимание на то, что президенты России и Белоруссии ранее договорились о юбилейной встрече по случаю 20-летия подписания союзного договора и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить "дорожные карты" по урегулированию проблемных вопросов.

"Будем надеяться, что это произойдет", — сказал Макей, отвечая на вопрос о том, успеют ли Минск и Москва подготовить и подписать программу по интеграции к 8 декабря.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Позднее стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.