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РИА Новости

Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков

09:32 01.10.2019 (обновлено: 09:43 01.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Реакция НАТО на предложенный Россией мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) разочаровывает, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает. К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру, но будем продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и, возможно, в других регионах", - сказал он.
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5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации было направлено послание президента (Владимира) Путина" с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД.
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Выход США из договора о РСМДНАТОСергей РябковВладимир ПутинРоссияВ мире
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