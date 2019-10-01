Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Реакция НАТО на предложенный Россией мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) разочаровывает, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает. К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру, но будем продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и, возможно, в других регионах", - сказал он.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации было направлено послание президента (Владимира) Путина" с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД.