В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым

Мужчины с венком у здания театра "Ленком" в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

Мужчины с венком у здания театра "Ленком" в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Участок Малой Дмитровки в Москве временно перекрыт в связи с церемонией прощания с выдающимся режиссером Марком Захаровым, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Участок Малой Дмитровки в Москве временно перекрыт в связи с церемонией прощания с выдающимся режиссером Марком Захаровым, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter

Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни. Церемония прощания с режиссером будет проходить во вторник в театре "Ленком" с 10 утра.

"До 14 часов перекрыто движение по участку Малой Дмитровки в связи с проведением церемонии прощания с художественным руководителем театра "Ленком" Марком Захаровым. Заранее стройте маршрут объезда", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦОДД, для движения транспорта будет недоступен участок Малой Дмитровки от Путинковского переулка до Успенского переулка.