Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2 "кукурузник" будет создавать компания "Байкал-Инжиниринг", следует из документации, размещенной на Легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2 "кукурузник" будет создавать компания "Байкал-Инжиниринг", следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

Ранее на портале был размещен протокол подведения итогов открытого конкурса, в котором был определен победитель - "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Позднее результаты конкурса отменили.

"Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме... ООО "Байкал-Инжиниринг", - говорится в документе.

Отмечается, что УЗГА так же может выполнить данную работу в случае, если победитель данного конкурса уклонится от исполнения контракта.

В августе в пресс-службе ведомства агентству анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек вместо "Кукурузника". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако в Минпромторге заявили, что ТВС-2ДТС – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.

В ходе МАКС-2019 главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин в интервью официальному изданию авиасалона ShowObserver сообщил, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2. По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7,4 тысячи килограммов). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5,7 тысячи килограммов.

Позднее управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, определят в сентябре. Он отметил, что после подведения итогов конкурса завод начнет организацию производства новой машины и в состоянии выполнить любой заказ.

Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также для различных хозяйственных работ.

С чего все началось

В августе Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.

Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпромторга, в 15 регионах авиация - главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.

В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что аванпроект самолета разработан. "На основании представленных материалов аванпроекта для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек", - говорится в документе.

Также отмечается, что перспективное воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.

Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.