Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор Роспотребнадзор назвал использование одноразовой медицинской маски эффективной мерой профилактики заражения и распространения инфекции.

Вирусы гриппа, как отмечается на сайте ведомства, передаются между людьми преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому заразиться можно от кашляющего, чихающего или просто разговаривающего рядом с вами больного.

Рекомендуется носить маску при уходе за заразившимся гриппом членом семьи, а также при посещении поликлиники, если уже имеются признаки заболевания.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил о необходимости надевать такую защитную повязку в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

"Одноразовая медицинская маска при правильном использовании — безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.