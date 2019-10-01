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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

09:16 01.10.2019 (обновлено: 14:11 01.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖитель Москвы в защитной маске
Житель Москвы в защитной маске
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал использование одноразовой медицинской маски эффективной мерой профилактики заражения и распространения инфекции.
Вирусы гриппа, как отмечается на сайте ведомства, передаются между людьми преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому заразиться можно от кашляющего, чихающего или просто разговаривающего рядом с вами больного.
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Рекомендуется носить маску при уходе за заразившимся гриппом членом семьи, а также при посещении поликлиники, если уже имеются признаки заболевания.
Кроме того, Роспотребнадзор напомнил о необходимости надевать такую защитную повязку в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

"Одноразовая медицинская маска при правильном использовании — безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом маску можно использовать только один раз, а менять ее необходимо каждые три часа или чаще.
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