Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Действия президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Украину для начала расследования против его политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена - представляют серьезную базу для проведения импичмента, уверены американские эксперты.

На прошлой неделе спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента. По ее словам, действия Трампа показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".

Главный вопрос - удастся ли демократам по ходу проведения расследования выстроить настолько убедительную доказательную базу по этому делу, которая бы смогла убедить американский народ и, как следствие, сенаторов-республиканцев в необходимости отстранения президента США от власти в конечном итоге.

Корреспондент РИА Новости разобрался, какие возможны сценарии развития процедуры импичмента, насколько вероятно вынесение американскому лидеру обвинительного вердикта и какую роль в этом будет играть "российское расследование".

Мнения разделились

Один из отцов-основателей США Александр Гамильтон описал нарушения, за которые может быть предъявлен импичмент, как "использование или злоупотребление общественным доверием". Это значит, что для предъявления импичмента совсем необязательно наличие уголовного состава преступления. Конгресс выступает в данном случае в роли морального компаса - что допустимо делать, находясь у власти, а что нет.

Поляризация в американском обществе вокруг фигуры и действий Трампа не облегчает ситуацию с вынесением однозначного решения по данному делу. "Импичмент - это юридический и конституционный вопрос, но также одновременно и политический", - отмечает эксперт в области госуправления Джон Хадек.

Пока большинство республиканцев отстаивает позиции президента, ссылаясь на то, что его действия никак не попадают под импичмент. Это, однако, может измениться по ходу проведения расследования с появлением новых подробностей и свидетелей по делу, считают эксперты.

Импичмент поэтапно

Процедура импичмента состоит из трех главных этапов: расследования, составления и принятия палатой представителей статей импичмента, и, наконец, непосредственного рассмотрения дела в сенате и вынесения окончательного вердикта. В настоящий момент проходит первый этап, подготовительный, в рамках процедуры импичмента. Демократы в палате представителей приступили к расследованию и уже запросили документы у госсекретаря США Майка Помпео по Украине. Они также вызвали в качестве первых свидетелей пять представителей госдепартамента, связанных с Украиной. Ожидаются и показания главного свидетеля по этому делу - сотрудника ЦРУ, который подал жалобу на телефонный разговор президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским.

После проведения расследования демократам в палате представителей необходимо будет сформулировать статьи, по которым они официально предъявят импичмент Трампу. "Статьи импичмента - это сродни обвинительному акту в уголовном деле. Им (конгрессменам - ред.) нужно будет решить - по каким пунктам они хотят выдвинуть импичмент. Потом они должны проголосовать по ним в юридическом комитете. Далее общий состав палаты представителей голосует по каждой статье импичмента", - рассказала эксперт Брукингского института (г.Вашингтон) Элейн Кэмерк.

Конгресс выделяет три общие категории, по которым имеются основания для предъявления импичмента (хотя реальность только этими положениями не ограничивается): неправомерное превышение служебными полномочиями; поведение, несовместимое с выполнениями обязанностей или функциями должности; злоупотребление служебным положением в ненадлежащих целях или с целью личной выгоды.

После формулирования статей импичмента и голосования по ним дело переходит в сенат. "Главный судья Верховного суда США (Джон) Робертс будет возглавлять процесс по импичменту. В этом процессе члены палаты представителей будут играть роль следователей, президента будут представлять его адвокаты - это сторона защиты", - отметила Кэмерк. Сенаторы в этом деле будут играть роль присяжных и в конечном итоге должны будут вынести приговор.

"Явные доказательства"

"Это яркий пример превышения должностных полномочий. Президент США использует служебные полномочия, чтобы принудить иностранного лидера к расследованию своего политического конкурента не в целях политики США, а для личной политической выгоды", - заявила старший научный сотрудник Брукингского института по вопросам национальной безопасности и госуправления Сьюзан Хеннеси.

По ее мнению, предъявляемые Трампу обвинения носят очень серьезный характер. С ней согласен ее коллега, Джон Хадек. "Это (ситуация с Украиной - Прим. ред.) яркий пример того, за что президенту может быть предъявлен импичмент. (Процедура импичмента) движется быстро, поскольку к президенту уже имелись накопившиеся вопросы", - отметил он.

В настоящее время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в центре внимания расследования будет ситуация вокруг Украины. Однако по мере продвижения процесса не исключено появление и других элементов расследования. К примеру, это может коснуться семьи Трампа, их бизнеса, попыток президента препятствовать правосудию в прошлом и "российского расследования".

Эксперт Элейн Кэмерк сообщила РИА Новости, что по части "российского расследования" Трамп был задействован в препятствии правосудию, и "нет никаких сомнений, что это является деянием, подлежащим импичменту". "Я ожидаю, что это будет одной из статей импичмента. Препятствие правосудию и попытка использовать американские деньги и влияние в своих политических целях создают очень мощный кейс для статьей по импичменту", - уверена она.

Символичный импичмент

Что же касается возможного голосования по импичменту в сенате, то эксперты предупреждают: заранее говорить о том, что процедура импичмента "символичная" и республиканское большинство в сенате никогда не поддержит такой шаг, не стоит. "Это вопрос открытый", - полагает Хеннеси.

Она отметила, что есть две реальности: одна - публичные заявления республиканцев в поддержку президента и против импичмента, а вторая - частные беседы, в которых они выражают иную точку зрения.

Кэмерк согласна с ней и считает, что заранее делать выводы не стоит. "Мы пока этого еще не знаем (как может пройти голосование в сенате - ред.). Если бы голосование было проведено сегодня, то я считаю, что нашлось бы немного сенаторов-республиканцев, которые готовы были бы это поддержать. Но у этого президента нет друзей в сенате. Он не провел 20 лет работая с этими людьми. И они злы на него по ряду вопросов. Если вы возьмете только республиканцев в сенате, то они очень недовольны проводимой внешней политикой этого президента", - подчеркнула эксперт.