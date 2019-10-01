На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Подозреваемая в причинении смерти по неосторожности санитарка Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей на Сахалине уволена, сообщили РИА Новости во вторник в региональном правительстве.
Ранее региональный следком сообщил, что несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице от ожогов, полученных в ванне с кипятком. Как отметили в СУСК, санитарка детского дома-интерната решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, и медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь. В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
"Уволена санитарка, которая подозревается в смерти ребенка. Кроме этого, и.о. директора Кировского дома-интерната отстранена от обязанностей и объявлен выговор объявлен заведующему отделением "Милосердие", - рассказали в пресс-службе правительства.
По факту смерти ребенка проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сахалина распорядился начать в Кировском детском доме-интернате служебную проверку.
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