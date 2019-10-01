Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T09:03Z
https://ria.ru/20191001/1559302501.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка

09:03 01.10.2019
2594
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Подозреваемая в причинении смерти по неосторожности санитарка Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей на Сахалине уволена, сообщили РИА Новости во вторник в региональном правительстве.
Ранее региональный следком сообщил, что несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице от ожогов, полученных в ванне с кипятком. Как отметили в СУСК, санитарка детского дома-интерната решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, и медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь. В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
"Уволена санитарка, которая подозревается в смерти ребенка. Кроме этого, и.о. директора Кировского дома-интерната отстранена от обязанностей и объявлен выговор объявлен заведующему отделением "Милосердие", - рассказали в пресс-службе правительства.
По факту смерти ребенка проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сахалина распорядился начать в Кировском детском доме-интернате служебную проверку.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
18 сентября, 13:29РИА Новости
В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком
2101065
Обсудить 0
СУСК РФСахалинПроисшествия
Рекомендуем
Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина
В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Здание Дома правительства РФ
На сокращение чиновников потратят почти пять миллиардов рублей, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
Лента
новостей
Ребенок в больнице
Омбудсмен попросит проверить больницу в Балашихе после смерти ребенка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
Кристина и Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы
Племянник Хачатуряна "не увидел ничего плохого" в ролике с издевательствами
Плавательный бассейн
В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Самолет Ан-2
Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
"Коммерсант": полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
Лента новостейМолния