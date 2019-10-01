Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T13:25Z
https://ria.ru/20191001/1559302425.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_0:179:3322:2048_1036x0_80_0_0_761732f217a35db5af5f0d06bf70cde7.jpg
РИА Новости

На сокращение чиновников потратят почти пять миллиардов рублей, пишут СМИ

09:01 01.10.2019 (обновлено: 13:25 01.10.2019)
12568
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года могут потратить 4,8 миллиарда рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Министерство финансов.
Предполагается, что средства пойдут на выплаты сокращенным сотрудникам. При расчете эксперты опирались на данные Росстата о средней зарплате федерального чиновника (127 тысяч рублей) и практику выплаты компенсации в размере трех окладов.
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко
23 сентября, 11:00РИА Новости
Татьяна Нестеренко: без сокращения госслужащих не будет и повышения зарплат
Как подсчитали в группе суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, до 2022 года увольнение может грозить примерно 13 тысячам человек. Ожидается, что первыми свои должности оставят работающие пенсионеры и молодежь. По информации АКРА, сейчас на десять тысяч россиян приходится 163 чиновника.
Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала масштабную реформу в сфере госуправления, которая, по ее словам, должна привести к значительному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат тех, кто останется работать.
Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа. Сначала — "автоматически": численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на десять процентов, территориальных органов — на пять процентов, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15 процентов.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов сообщил журналистам, что окончательное решение по реформе пока не принято. Он отметил, что сейчас обсуждаются различные концепции и премьер-министр Дмитрий Медведев проведет на эту тему ряд совещаний.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
23 сентября, 12:35РИА Новости
В СФ призвали согласовать возможное сокращение госслужащих с парламентом
39508350221
Обсудить 64
Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чего их сокращать,надо как в бизнесе перевести на минималку и ввести штрафные санкции: сами уйдут.Тратить бюджктные деньги на сокращение.Но самое интересное ,что при сокращении пенсионеров они будут получать кучу отступных,в то время как уволится могут дкеь в день.Это для кого такое законодательство введено? Для блатных?
1 октября, 09:06
nnatasha.alimova
128410010
Для простых работяг добиться сокращения - нереально,работодатель будет биться до конца.А у чинуш всё хорошо,всех сократят а через годик снова примут на работу,ведь режим то не поменяется.Теперь я знаю кому на Руси жить хорошо - российскому чиновнику.
1 октября, 09:15
Саша Василич
12501707
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Налоговый кодекс РФ
Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
Лента новостейМолния