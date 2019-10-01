На сокращение чиновников потратят почти пять миллиардов рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года могут потратить 4,8 миллиарда рублей, пишут На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года могут потратить 4,8 миллиарда рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Министерство финансов.

Предполагается, что средства пойдут на выплаты сокращенным сотрудникам. При расчете эксперты опирались на данные Росстата о средней зарплате федерального чиновника (127 тысяч рублей) и практику выплаты компенсации в размере трех окладов.

Как подсчитали в группе суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, до 2022 года увольнение может грозить примерно 13 тысячам человек. Ожидается, что первыми свои должности оставят работающие пенсионеры и молодежь. По информации АКРА, сейчас на десять тысяч россиян приходится 163 чиновника.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала масштабную реформу в сфере госуправления, которая, по ее словам, должна привести к значительному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат тех, кто останется работать.

Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа. Сначала — "автоматически": численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на десять процентов, территориальных органов — на пять процентов, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15 процентов.