На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие

Мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом были рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.

На месте работают спасатели, они выясняют число лодок и пострадавших, а также причину происшествия. По данным пожарной службы, 10 человек были госпитализированы. Из них шестеро - филиппинцы, трое - индонезийцы, и один - местный, водитель цистерны. Кроме того, двое членов патрульной службы тоже получили легкие ранения. Шесть человек могут быть заблокированы на рыбацкой лодке. Поисково-спасательная операция продолжается.