На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мост обрушился в тайваньском уезде Илань, когда по нему проезжала цистерна для бензина, многие пострадали, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом были рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.
На месте обрушения моста на Тайване. 1 октября 2019
На месте работают спасатели, они выясняют число лодок и пострадавших, а также причину происшествия. По данным пожарной службы, 10 человек были госпитализированы. Из них шестеро - филиппинцы, трое - индонезийцы, и один - местный, водитель цистерны. Кроме того, двое членов патрульной службы тоже получили легкие ранения. Шесть человек могут быть заблокированы на рыбацкой лодке. Поисково-спасательная операция продолжается.