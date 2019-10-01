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РИА Новости

На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие

09:00 01.10.2019 (обновлено: 09:20 01.10.2019)
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© AP Photo / Taiwan's Coast Guard На месте обрушения моста на Тайване. 1 октября 2019
На месте обрушения моста на Тайване. 1 октября 2019
© AP Photo / Taiwan's Coast Guard
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мост обрушился в тайваньском уезде Илань, когда по нему проезжала цистерна для бензина, многие пострадали, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом были рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.
© AFP 2019 / Sam YehНа месте обрушения моста на Тайване. 1 октября 2019
На месте обрушения моста на Тайване. 1 октября 2019
© AFP 2019 / Sam Yeh
На месте обрушения моста на Тайване. 1 октября 2019
На месте работают спасатели, они выясняют число лодок и пострадавших, а также причину происшествия. По данным пожарной службы, 10 человек были госпитализированы. Из них шестеро - филиппинцы, трое - индонезийцы, и один - местный, водитель цистерны. Кроме того, двое членов патрульной службы тоже получили легкие ранения. Шесть человек могут быть заблокированы на рыбацкой лодке. Поисково-спасательная операция продолжается.
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