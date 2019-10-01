Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны о взыскании более пяти миллиардов рублей с Ракетно-космической корпорации "Энергия", следует из информации в Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны о взыскании более пяти миллиардов рублей с Ракетно-космической корпорации "Энергия", следует из информации в картотеке арбитражных дел

Требование поступило 27 сентября, к производству его еще не приняли. Основания иска не раскрываются. В "Энергии" от комментариев отказались.

РКК "Энергия" — одно из ведущих предприятий "Роскосмоса", изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и аппараты различного назначения.

Известно, что корпорация выполняет в интересах Минобороны два крупных контракта. Первый — по модернизации разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей". Второй — по изготовлению группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.