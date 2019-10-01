Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны о взыскании более пяти миллиардов рублей с Ракетно-космической корпорации "Энергия", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Требование поступило 27 сентября, к производству его еще не приняли. Основания иска не раскрываются. В "Энергии" от комментариев отказались.
РКК "Энергия" — одно из ведущих предприятий "Роскосмоса", изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и аппараты различного назначения.
Известно, что корпорация выполняет в интересах Минобороны два крупных контракта. Первый — по модернизации разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей". Второй — по изготовлению группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.
Сроки завершения этих проектов постоянно сдвигаются. Так, к 2020 году планировалось создать группировку из десяти спутников ЕКС, сейчас их на орбите три.
28 августа, 13:37РИА НовостиМинобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза