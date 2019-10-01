В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП

На месте ДТП с участием шести автомобилей в Сургуте

© пресс-служба ГИБДД Югры На месте ДТП с участием шести автомобилей в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое годовалых детей, пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей в Сургуте (ХМАО), сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в понедельник вечером на Тюменском тракте в Сургуте. Столкнулись шесть легковых автомобилей, за рулем двух из них были женщины.

"В результате происшествия телесные повреждения получили шесть человек, в том числе двое детей 2018 года рождения", - говорится в сообщении.