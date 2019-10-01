В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 окт - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое годовалых детей, пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей в Сургуте (ХМАО), сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.
Авария произошла в понедельник вечером на Тюменском тракте в Сургуте. Столкнулись шесть легковых автомобилей, за рулем двух из них были женщины.
"В результате происшествия телесные повреждения получили шесть человек, в том числе двое детей 2018 года рождения", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в местном управлении МВД, изначально водитель за рулем Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Skoda. От удара по цепной реакции пострадали еще четыре машины, находившиеся впереди них. Ведется проверка, добавили в ведомстве.
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