На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы

Ранее региональный следком сообщил, что несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице от ожогов, полученных в ванне с кипятком. Как отметили в СУСК, санитарка детского дома-интерната решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, и медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь. В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.