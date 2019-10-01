Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T08:52Z
https://ria.ru/20191001/1559302094.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155739/97/1557399748_0:44:800:494_1036x0_80_0_0_a95f38406cdf8025e4ceb41dc348ef87.jpg
РИА Новости

На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы

08:52 01.10.2019
400
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко распорядился начать служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей после гибели воспитанницы, сообщили РИА Новости во вторник в региональном правительстве.
Ранее региональный следком сообщил, что несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице от ожогов, полученных в ванне с кипятком. Как отметили в СУСК, санитарка детского дома-интерната решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, и медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь. В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
18 мая, 10:41РИА Новости
В Забайкалье девочка погибла после того, как мать опрокинула на нее кипяток
"Это ужасная ситуация. Погибла беззащитная девочка. Из-за чудовищной халатности. Чтобы предотвратить повторение подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах. Сегодня было проведено экстренное совещание в режиме ВКС с руководителями социальных учреждений региона. Им даны особые указания по дальнейшей работе", – процитировала слова главы региона пресс-служба правительства.
По факту смерти ребенка проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело.
110130
Обсудить 1
Валерий ЛимаренкоСахалинПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
РИА
Новости
Комплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга. Архивное фото
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Сибири экс-чиновницу заподозрили в мошенничестве с подарками ветеранам
Полиция
У москвича украли около 42 миллионов рублей из квартиры
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Саратовской области два ребенка погибли при пожаре
Врачи в больнице
В Забайкалье мужчину госпитализировали после нападения медведя
Плавательный бассейн
В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Перепись населения
Росстат рассказал о выявленных "гномах" и "эльфах" при переписи населения
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав прокомментировал обращение онкологов центра Блохина
Дежурная часть. Архивное фото
На западе Москвы из супермаркета украли товаров на полмиллиона рублей
Великая китайская стена
Китайская Народная Республика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
Лента новостейМолния