На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко распорядился начать служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей после гибели воспитанницы, сообщили РИА Новости во вторник в региональном правительстве.
Ранее региональный следком сообщил, что несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице от ожогов, полученных в ванне с кипятком. Как отметили в СУСК, санитарка детского дома-интерната решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, и медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь. В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
"Это ужасная ситуация. Погибла беззащитная девочка. Из-за чудовищной халатности. Чтобы предотвратить повторение подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах. Сегодня было проведено экстренное совещание в режиме ВКС с руководителями социальных учреждений региона. Им даны особые указания по дальнейшей работе", – процитировала слова главы региона пресс-служба правительства.
По факту смерти ребенка проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело.