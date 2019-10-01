В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме

МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Семь человек, в том числе четыре ребенка, отравились угарным газом в частном доме в Дагестане, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.
Ранее региональный минздрав сообщил о пяти пострадавших в результате отравления угарным газом в селе Аверьяновка Кизлярского района Дагестана.
"Поступило сообщение о том, что в населенном пункте Аверьяновка произошло отравление угарным газом семи человек, из них четверо детей. Годовалый ребёнок и мама в реанимации", - рассказала собеседница агентства.