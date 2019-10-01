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РИА Новости

В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме

08:33 01.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Семь человек, в том числе четыре ребенка, отравились угарным газом в частном доме в Дагестане, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.
Ранее региональный минздрав сообщил о пяти пострадавших в результате отравления угарным газом в селе Аверьяновка Кизлярского района Дагестана.
"Поступило сообщение о том, что в населенном пункте Аверьяновка произошло отравление угарным газом семи человек, из них четверо детей. Годовалый ребёнок и мама в реанимации", - рассказала собеседница агентства.
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