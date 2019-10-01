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РИА Новости

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября

08:19 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября зафиксировано в Москве во вторник, оно составляет 730 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас давление составляет 730 миллиметров ртутного столба, и то уже рекорд, который превзошел предыдущее достижение 1954 года, когда было 733", - сказал Тишковец.
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Он отметил, что в течение дня давление уже будет расти, и к вечеру составит 738 миллиметров ртутного столба.
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