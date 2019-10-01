В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября зафиксировано в Москве во вторник, оно составляет 730 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас давление составляет 730 миллиметров ртутного столба, и то уже рекорд, который превзошел предыдущее достижение 1954 года, когда было 733", - сказал Тишковец.
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Он отметил, что в течение дня давление уже будет расти, и к вечеру составит 738 миллиметров ртутного столба.