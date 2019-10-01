Топ-менеджеров МИА "Россия сегодня" признали лучшими в отрасли

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Руководители МИА "Россия сегодня" заняли высшие строчки в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", опубликованном на сайте kommersant.ru . Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев и директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, победившие в номинациях "Коммерческий директор" и "Финансовый директор" соответственно. Руководители МИА "Россия сегодня" заняли высшие строчки в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", опубликованном на сайте. Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев и директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, победившие в номинациях "Коммерческий директор" и "Финансовый директор" соответственно.

"Побеждать второй год подряд в своей номинации — это большая честь для меня. Вообще в этом рейтинге трудно держаться долго, в нем постоянно происходят обновления за счет свежих лиц, молодой крови. Так что нынешний успех для меня вдвойне ценен", — отметил Дмитрий Груздев.

"Рейтинг, где сами топ-менеджеры оценивают своих коллег, выбирают лучших, пользуется заслуженным доверием в профессиональном сообществе. Поэтому победа в нем для меня очень важна и налагает дополнительную ответственность. Соответствие такому знаку качества нужно постоянно подтверждать", — сказал Кирилл Киселев.

В первые пятерки рейтинга в различных категориях вошли еще четыре менеджера МИА "Россия сегодня": исполнительный директор (IT-блок) Дмитрий Ушаков, первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, руководитель дирекции по персоналу Евгения Солодова и исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания "КоммерсантЪ".

Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами одноименной премии Ассоциации менеджеров. В рамках празднования 20-летия организации 1 октября проходит форум Ассоциации менеджеров "Будущее управленческих профессий". Дата его проведения приурочена к юбилейному релизу рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в газете "КоммерсантЪ".

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.