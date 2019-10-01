В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Землетрясение произошло в Японском море на глубине 308 километров, ближе всего к эпицентру был приморский поселок Ольга, сообщил РИА Новости дежурный сейсмолог станции Владивостока.

"Сегодня утром, в 3 часа 56 минут по местному времени (20 часов 56 мин по мск) произошло землетрясение в Японском море с координатами северная широта 43.4 восточная долгота 136.3, магнитудой 5.0 на глубине 308 километров", - сообщил РИА Новости собеседник.

Ближе всего к точке землетрясения из населенных пунктов оказался поселок Ольга - 88,8 километра. Для городов и районов Приморского края землетрясение угрозы не представило.