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РИА Новости

В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение

07:45 01.10.2019 (обновлено: 07:46 01.10.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Землетрясение произошло в Японском море на глубине 308 километров, ближе всего к эпицентру был приморский поселок Ольга, сообщил РИА Новости дежурный сейсмолог станции Владивостока.
"Сегодня утром, в 3 часа 56 минут по местному времени (20 часов 56 мин по мск) произошло землетрясение в Японском море с координатами северная широта 43.4 восточная долгота 136.3, магнитудой 5.0 на глубине 308 километров", - сообщил РИА Новости собеседник.
Ближе всего к точке землетрясения из населенных пунктов оказался поселок Ольга - 88,8 километра. Для городов и районов Приморского края землетрясение угрозы не представило.
От эпицентра землетрясения до Дальнегорска расстояние составило 134 километра, до Кавалерово - 136 километров, до Чугуевки - 212 километров. Владивосток оказался на расстоянии 362 километра, отметил собеседник агентства.
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