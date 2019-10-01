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РИА Новости

Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу

07:42 01.10.2019
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© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Silvia Izquierdo
МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Военные и полиция на фоне политического кризиса, разразившегося в Перу, выразили поддержку действующему президенту страны Мартину Вискарре, сообщает администрация главы государства.
"Глава объединённого командования Военно-морских сил, командующие армией, воздушными силами, национальной полицией Перу подтвердили свою полную поддержку конституционному порядку и президенту Мартину Вискарре как главнокомандующему Вооруженных сил и национальной полиции Перу", - сообщается в Twitter администрации.
В понедельник Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.
Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос.
Парламентские выборы в Перу назначены на 26 января 2020 года.
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