Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T10:22Z
https://ria.ru/20191001/1559301211.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155237/75/1552377578_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7d1e3617cfa47604878681d0ba641ad8.jpg
РИА Новости

"Коммерсант": полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке

07:34 01.10.2019 (обновлено: 10:22 01.10.2019)
23735
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший начальник банковского управления "К" Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от своей работы на Лубянской площади. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы следствия.
По данным издания, банк "Транспортный" ежемесячно передавал полковнику 50 тысяч долларов "за общее покровительство", это происходило на улице или в кафе в центре Москвы. Итоговая сумма достигла 750 тысяч долларов.
Когда банку действительно понадобилась помощь, Черкалин потребовал премию: за "спасение" 778 миллионов рублей "Транспортный" выплатил дополнительные 100 тысяч долларов.
В посредничестве между полковником и бывшим владельцем банка Александром Мазановым обвиняют экс-полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжояна. Оба уже осуждены по другому делу.
Черкалина арестовали в апреле вместе с его коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках у них нашли деньги и ценности на общую сумму в 12 миллиардов рублей.
В августе Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество семьи Черкалина. В иске заявлена собственность на 6,3 миллиарда рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Статуя Фемиды в суде
20 сентября, 11:14РИА Новости
Суд отказался закрывать от публики процесс по делу полковника Черкалина
427251314317
Обсудить 31
Кирилл ЧеркалинКоммерсантъГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Грустная клоунада, шумная породия на борьбу с корупцией. Заплатит штраф 15 т. рублей. Средства разблокируют. Пока будет закон разрешающий брать взятки, пока не появится конфискация имущества, и реальное заключение вместо выплаты мизерного штрафа - все это затуманивание мозгов в пользу рейтинга + борьба за место у кормушки.
1 октября, 08:15
Александр Карпенко
57000217
В отношении преступников-силовиков должна действовать высшая мера наказания по всем статьям умышленных преступлений, не важно тяжких, нетяжких, экономических, против граждан или государства.
1 октября, 09:35
Lucida Conzole
1900000
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Лента
новостей
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния