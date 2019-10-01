"Коммерсант": полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший начальник банковского управления "К" Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от своей работы на Лубянской площади. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы следствия.
По данным издания, банк "Транспортный" ежемесячно передавал полковнику 50 тысяч долларов "за общее покровительство", это происходило на улице или в кафе в центре Москвы. Итоговая сумма достигла 750 тысяч долларов.
Когда банку действительно понадобилась помощь, Черкалин потребовал премию: за "спасение" 778 миллионов рублей "Транспортный" выплатил дополнительные 100 тысяч долларов.
В посредничестве между полковником и бывшим владельцем банка Александром Мазановым обвиняют экс-полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжояна. Оба уже осуждены по другому делу.
Черкалина арестовали в апреле вместе с его коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках у них нашли деньги и ценности на общую сумму в 12 миллиардов рублей.
В августе Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество семьи Черкалина. В иске заявлена собственность на 6,3 миллиарда рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений и два автомобиля.