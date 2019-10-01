"Коммерсант": полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший начальник банковского управления "К" Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от своей работы на Лубянской площади. Об этом пишет Бывший начальник банковского управления "К" Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от своей работы на Лубянской площади. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы следствия.

По данным издания, банк "Транспортный" ежемесячно передавал полковнику 50 тысяч долларов "за общее покровительство", это происходило на улице или в кафе в центре Москвы. Итоговая сумма достигла 750 тысяч долларов.

Когда банку действительно понадобилась помощь, Черкалин потребовал премию: за "спасение" 778 миллионов рублей "Транспортный" выплатил дополнительные 100 тысяч долларов.

В посредничестве между полковником и бывшим владельцем банка Александром Мазановым обвиняют экс-полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжояна. Оба уже осуждены по другому делу.

Черкалина арестовали в апреле вместе с его коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках у них нашли деньги и ценности на общую сумму в 12 миллиардов рублей.