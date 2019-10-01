В Татарстане пенсионер пытался зарубить женщину, отказавшую ему в сексе

КАЗАНЬ, 1 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Татарстана, который подозревается в покушении на убийство женщины, отказавшейся заняться с ним сексом, сообщает региональное следственное управление СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего Александра Асташина. Он подозревается в покушении на убийство", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 27 сентября у себя дома в городе Тетюши Асташин распивал спиртные напитки с тремя женщинами. В какой-то момент он стал предлагать одной из них вступить с ним в интимную близость и, получив отказ, начал с ней драться. Затем Асташин, как установило следствие, схватил топор и нанес 40-летней потерпевшей не менее шести ударов, в том числе по голове. В дальнейшем он выбежал из дома и стал просить соседей о помощи, после чего уснул во дворе. В настоящее время женщина госпитализирована.
Асташин после задержания признал вину в полном объеме, однако сообщил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство супруги. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
4 апреля 2017, 13:42РИА НовостиЖитель Татарстана убил мужчину за отказ от секса с его женой