В Татарстане пенсионер пытался зарубить женщину, отказавшую ему в сексе

По версии следствия, 27 сентября у себя дома в городе Тетюши Асташин распивал спиртные напитки с тремя женщинами. В какой-то момент он стал предлагать одной из них вступить с ним в интимную близость и, получив отказ, начал с ней драться. Затем Асташин, как установило следствие, схватил топор и нанес 40-летней потерпевшей не менее шести ударов, в том числе по голове. В дальнейшем он выбежал из дома и стал просить соседей о помощи, после чего уснул во дворе. В настоящее время женщина госпитализирована.