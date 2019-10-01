Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение президента Украины Владимира Зеленского не вести расследование по "делу Байдена".

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли начать Украина какое-либо следствие по данному делу, заявил, что страна не выполняет "команд" других государств, в частности, не проводит расследований по их запросам.

"Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-младшего, как только сделает прокурором "на 100% своего человека". Теперь же говорит, что "по приказу из-за границы" Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится", - написал Пушков.