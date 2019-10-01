Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T07:13Z
https://ria.ru/20191001/1559300884.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/18/1555381884_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_719dc388f444388e47bac415025a698e.jpg
РИА Новости

Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"

07:09 01.10.2019 (обновлено: 07:13 01.10.2019)
58534
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение президента Украины Владимира Зеленского не вести расследование по "делу Байдена".
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли начать Украина какое-либо следствие по данному делу, заявил, что страна не выполняет "команд" других государств, в частности, не проводит расследований по их запросам.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 19:38РИА Новости
Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму с Трампом
"Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-младшего, как только сделает прокурором "на 100% своего человека". Теперь же говорит, что "по приказу из-за границы" Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится", - написал Пушков.
Демократическая партия США запустила процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи украинских властей для вмешательства в президентские выборы 2020 года через попытку дискредитации бывшего вице-президента Джо Байдена, который решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Американский лидер обвинения отрицает.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 02:55РИА Новости
Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
12118454814
Обсудить 5
Дональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Лента
новостей
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния