Источник рассказал, чем сменят отработавший два срока спутник "Глонасс"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", который отработал в космосе почти два гарантийных ресурса, будет заменен аналогичным аппаратом из орбитального резерва, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В августе сообщалось о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

"Спутник номер 717 будет заменен аппаратом номер 723, находящимся в орбитальном резерве", - сказал собеседник агентства, добавив, что аппарат уже начал перемещение в рабочую точку.

Спутник "Глонасс-М" номер 717 был запущен в декабре 2006 года и отработал почти два гарантийных ресурса (составляет 7 лет). Аналогичный аппарат номер 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года.

"Эксплуатирующей организацией спутниковой группировки ГЛОНАСС является Минобороны РФ, данный вопрос находится в их компетенции", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса данную информацию.

РИА Новости не располагают комментарием Минобороны РФ.

В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.