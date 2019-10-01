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РИА Новости

Источник рассказал, чем сменят отработавший два срока спутник "Глонасс"

07:09 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМакет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М"
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М
© РИА Новости / Александр Кряжев
Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", который отработал в космосе почти два гарантийных ресурса, будет заменен аналогичным аппаратом из орбитального резерва, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В августе сообщалось о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
"Спутник номер 717 будет заменен аппаратом номер 723, находящимся в орбитальном резерве", - сказал собеседник агентства, добавив, что аппарат уже начал перемещение в рабочую точку.
Спутник "Глонасс-М" номер 717 был запущен в декабре 2006 года и отработал почти два гарантийных ресурса (составляет 7 лет). Аналогичный аппарат номер 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года.
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"Эксплуатирующей организацией спутниковой группировки ГЛОНАСС является Минобороны РФ, данный вопрос находится в их компетенции", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса данную информацию.
РИА Новости не располагают комментарием Минобороны РФ.
В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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