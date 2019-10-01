В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом

КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Брак в Кузбассе, заключенный из корысти с женихом, находившимся без сознания и при смерти, признан недействительным по иску прокурора, сообщает прокуратура Кемеровской области.
В июне была осуждена руководитель отдела ЗАГС Таштагола и Таштагольского района за то, что в июле 2017 года она по просьбе знакомой зарегистрировала брак между нею и мужчиной без его согласия.
Когда руководитель ЗАГСа приняла решение о заключении брака, жених находился без сознания в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения, на следующий день он умер.
Как полагает прокуратура, вступившая в брак жительница Кузбасса не собиралась создавать семью, а хотела получить статус супруги, имущественные и неимущественные права.
Впоследствии при рассмотрении уголовного дела о причинении ее новому мужу смерти по неосторожности женщина потребовала компенсировать моральный вред и взыскать в свою пользу 100 тысяч рублей.
"Прокурор города Таштагола обратился с иском к органу ЗАГС города Таштагола и Таштагольского района о признании брака недействительным. Основанием для признания брака недействительным явились обстоятельства, установленные в результате рассмотрения уголовного дела. Таштагольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и признал брак недействительным", — говорится в сообщении ведомства.