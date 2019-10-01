В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом

КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Брак в Кузбассе, заключенный из корысти с женихом, находившимся без сознания и при смерти, признан недействительным по иску прокурора, сообщает прокуратура Кемеровской области.

В июне была осуждена руководитель отдела ЗАГС Таштагола и Таштагольского района за то, что в июле 2017 года она по просьбе знакомой зарегистрировала брак между нею и мужчиной без его согласия.

Когда руководитель ЗАГСа приняла решение о заключении брака, жених находился без сознания в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения, на следующий день он умер.

Как полагает прокуратура, вступившая в брак жительница Кузбасса не собиралась создавать семью, а хотела получить статус супруги, имущественные и неимущественные права.

Впоследствии при рассмотрении уголовного дела о причинении ее новому мужу смерти по неосторожности женщина потребовала компенсировать моральный вред и взыскать в свою пользу 100 тысяч рублей.