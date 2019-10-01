Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T07:31Z
https://ria.ru/20191001/1559300379.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152446/29/1524462967_0:133:2969:1803_1036x0_80_0_0_21867aa0fa837aa15ba044c313af014f.jpg
РИА Новости

WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

06:20 01.10.2019 (обновлено: 07:31 01.10.2019)
4238
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео на саммите НАТО. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео на саммите НАТО. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал среди чиновников Белого дома при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Ранее об участии Помпео в июльском разговоре двух лидеров не было известно.
Три контролируемых демократами комитета палаты представителей США (по иностранным делам, по разведке и по надзору) ранее обязали Помпео до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента президента.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Вчера, 16:40РИА Новости
Эксперты оценили возможность проведения процедуры импичмента Трампа
Отказ предоставить материалы конгрессмены расценят как "свидетельство препятствия расследованию палаты представителей".
Процедура импичмента была запущена после того, как СМИ сообщили о том, что в разговоре с президентом Украины Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена и о связях демократов с Украиной.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что президент США высказывал такую просьбу. Демократы считают это попыткой использовать украинские власти в предвыборной кампании-2020 для компрометации Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства. Трамп эти обвинения отрицает.
Президент США Дональд Трамп
03:45РИА Новости
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
3251000
Обсудить 1
Майк ПомпеоДональд ТрампThe Wall Street JournalВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Лента
новостей
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Президент США Дональд Трамп
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
Корона
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета
"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением врачей
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
"Коммерсант": полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китай показал на параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния