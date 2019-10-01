WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал среди чиновников Белого дома при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Ранее об участии Помпео в июльском разговоре двух лидеров не было известно.
Три контролируемых демократами комитета палаты представителей США (по иностранным делам, по разведке и по надзору) ранее обязали Помпео до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента президента.
Отказ предоставить материалы конгрессмены расценят как "свидетельство препятствия расследованию палаты представителей".
Процедура импичмента была запущена после того, как СМИ сообщили о том, что в разговоре с президентом Украины Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена и о связях демократов с Украиной.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что президент США высказывал такую просьбу. Демократы считают это попыткой использовать украинские власти в предвыборной кампании-2020 для компрометации Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства. Трамп эти обвинения отрицает.