"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН

Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета прошли 27 сентября в Мордовии. За право обладания высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений соревновались 85 бойцов из 38 регионов России, обладателями крапового берета стали семеро.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Многие пользователи выразили восхищение выносливостью и силой воли спецназовцев, сравнив их с солдатами армий других стран. При этом некоторые комментаторы предложили перенять российский опыт проведения подобных испытаний.