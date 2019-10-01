"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета прошли 27 сентября в Мордовии. За право обладания высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений соревновались 85 бойцов из 38 регионов России, обладателями крапового берета стали семеро.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Многие пользователи выразили восхищение выносливостью и силой воли спецназовцев, сравнив их с солдатами армий других стран. При этом некоторые комментаторы предложили перенять российский опыт проведения подобных испытаний.
"Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС", — написал пользователь Galahad.
"Русские сильны", — заметил wchenchou.
"Представьте это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные испытания, а тем, кто не хочет пачкаться, давали бы специальный проход. Неудивительно, что русские смеются над нами", — выразил мнение Burlington Crowley.
"У меня есть для них небольшая работа в палате общин (нижняя палата британского парламента. — Прим. ред.)", — пошутил Dan.
"Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы", — предложил Miguel.
"Не можем ли мы передать им на аутсорсинг наших преступников?" — задался вопросом FiveTrickPony.