ЕР подготовила поправки для улучшения системы лекарственного обеспечения

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" подготовила поправки, призванные улучшить систему лекарственного обеспечения россиян, изменения коснутся ввоза наркотических и психотропных лекарств, заявил первый замруководителя фракции в Госдуме, руководитель межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан Андрей Исаев.

"Ко второму чтению мы подготовили поправку, которая, во-первых, разрешает ввоз наркотических и психотропных лекарств на территорию Российской Федерации, если есть решение врачебной комиссии о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть в Российской Федерации", - сказал Исаев в эфире программы "Утро России".

Он отметил, что норма коснется случаев, когда, например, у человека зафиксирована индивидуальная непереносимость к зарегистрированному препарату или у ребенка индивидуальная непереносимость к вводу лекарства уколом, а препарат можно вводить только таким способом.

Парламентарий рассказал о процедуре созыва врачебной комиссии. По его словам, для этого нужно, чтобы медучреждение, где лечится пациент, объяснило, что ему не подходят имеющиеся в РФ препараты, но есть зарубежный аналог, необходимый для лечения. "Врачебная комиссия принимает это решение, и этого достаточно, чтобы дальше работал Минздрав и уполномоченный орган, который будет непосредственно заниматься лекарственными закупками", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что речь идет только о наркотических и сильнодействующих психотропных препаратах. "Это больные орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке", - добавил Исаев.

Говоря о регистрации иностранных лекарств в РФ, парламентарий отметил, что подобная процедура необходима: есть препараты, которые в какой-то стране применяются, а где-то их применение запрещено, поскольку выяснилось, что вред от них больше, чем польза. Исаев добавил, что, как правило, лекарства на российский рынок предлагают сами производители, но может возникнуть ситуация, что производитель на рынок так и не пришел, а лекарство очень нужно.