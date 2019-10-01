Распущенный президентом Перу конгресс объявил о его отстранении от власти

МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Распущенный президентом Перу Мартином Вискаррой конгресс объявил его временно недееспособным и привел к присяге вице-президента Мерседес Араос, об этом говорится в заявлении парламента, опубликованном в твиттере.

Сама Араос назвала решение Вискарры о роспуске конгресса незаконным.

Парламент, в котором большинство принадлежит оппозиционной партии "Народная сила", также направил в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств письмо, в котором говорится об "угрозе демократии".

Ранее Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

Утром в понедельник президент Перу поставил перед конгрессом вопрос о доверии, который был связан с ключевой для действующей администрации реформой конституционного суда, предполагающую изменение порядка назначения судей.