Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T05:40Z
https://ria.ru/20191001/1559300081.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155929/96/1559299669_0:49:3052:1766_1036x0_80_0_0_19429391d6bf996889eab9d67ac3e67b.jpg
РИА Новости

Распущенный президентом Перу конгресс объявил о его отстранении от власти

05:28 01.10.2019 (обновлено: 05:40 01.10.2019)
4363
© Andres ValleПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© Andres Valle
МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Распущенный президентом Перу Мартином Вискаррой конгресс объявил его временно недееспособным и привел к присяге вице-президента Мерседес Араос, об этом говорится в заявлении парламента, опубликованном в твиттере.
Сама Араос назвала решение Вискарры о роспуске конгресса незаконным.
Парламент, в котором большинство принадлежит оппозиционной партии "Народная сила", также направил в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств письмо, в котором говорится об "угрозе демократии".
Бывший президент Перу Альберто Фухимори
13 сентября, 00:58РИА Новости
В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
Ранее Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.
Утром в понедельник президент Перу поставил перед конгрессом вопрос о доверии, который был связан с ключевой для действующей администрации реформой конституционного суда, предполагающую изменение порядка назначения судей.
Конгрессмены отложили решение о доверии президенту и судебной реформе на вторую половину дня, после чего провели голосование за кандидатуру очередного члена конституционного суда. Вискарра расценил это как отказ в доверии.
Президент Перу Мартин Вискарра
05:20РИА Новости
СМИ: глава Перу после роспуска парламента сменил главу Совета министров
213124128
Обсудить 0
Мартин ВискарраПеруВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Лента
новостей
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета
"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния