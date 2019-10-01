Ким Чен Ын отправил в Пекин поздравительную телеграмму к 70-летию Китая

СЕУЛ, 1 окт - РИА Новости. Руководитель КНДР Ким Чен Ын направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия КНР, передает Руководитель КНДР Ким Чен Ын направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша партия, правительство и народ всецело поддерживают партию, правительство и народ КНР в их борьбе за защиту стабильности и основных интересов страны, достижению непрерывного развития, и мы всегда будем стоять вместе с ними на пути отстаивания и прославления социализма", - говорится в поздравлении.

Ким также написал, что за прошедшие годы мощь и международный авторитет КНР "чрезмерно укрепились", и выразил твердую убежденность, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут развиваться все активнее "в соответствии с потребностями новой эпохи и горячим желанием народов двух стран".

Лидеры Китая и Северной Кореи не раз говорили о взаимной поддержке и развитии сотрудничества. После неоднократных поездок Кима в Китай Си Цзиньпин в июне также посетил Северную Корею, это был первый за 14 лет официальный визит партийного и государственного лидера Китая в КНДР.