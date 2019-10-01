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РИА Новости

Ким Чен Ын отправил в Пекин поздравительную телеграмму к 70-летию Китая

05:12 01.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 1 окт - РИА Новости. Руководитель КНДР Ким Чен Ын направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Наша партия, правительство и народ всецело поддерживают партию, правительство и народ КНР в их борьбе за защиту стабильности и основных интересов страны, достижению непрерывного развития, и мы всегда будем стоять вместе с ними на пути отстаивания и прославления социализма", - говорится в поздравлении.
Ким также написал, что за прошедшие годы мощь и международный авторитет КНР "чрезмерно укрепились", и выразил твердую убежденность, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут развиваться все активнее "в соответствии с потребностями новой эпохи и горячим желанием народов двух стран".
Лидеры Китая и Северной Кореи не раз говорили о взаимной поддержке и развитии сотрудничества. После неоднократных поездок Кима в Китай Си Цзиньпин в июне также посетил Северную Корею, это был первый за 14 лет официальный визит партийного и государственного лидера Китая в КНДР.
В Пекине на 1 октября запланированы большие торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе военный парад. Тем временем гонконгская оппозиция уже объявила о планах провести 1 октября крупный марш протеста.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
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