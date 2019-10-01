Эксперт рассказал, как таяние ледников повлияет на реки России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ледники мира к 2100 году могут растаять на 80 процентов, но для главных водных артерий России это будет не катастрофично, пояснил РИА Новости гляциолог, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.

Недавно МГИЭК опубликовала доклад, который касается состояния океанов и криосферы. В докладе прогнозируется развитие событий по двум сценариям. По первому сценарию человечество начнет интенсивно сокращать парниковые газы и удержит темпы глобального роста температуры в пределах 1,5-2 градусов. По второму сценарию выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, а температура вырастет более чем на четыре градуса. Второй сценарий предполагает сокращение площади горных ледников к 2100 году на 80 процентов.

"Если говорить о стоке, то Россия в лучшей ситуации, чем жители тропических районов. Допустим, в Андах есть выраженные сухой и влажный сезоны. В сухой сезон ледники являются основным источником питания рек. У нас распределение осадков в горах более-менее равномерно, поэтому изменение стока за счет таяния ледников будет сглаженным", — сказал Кутузов.

Он отметил, что распределение стока все-таки меняется. Чтобы понять суть изменений, надо от глобальных выводов переходить к локальным, но общая схема такова: ледники активнее тают — сток повышается, но после того как сток достигнет максимума, ледники становятся меньше по площади и ледниковый сток начинает снижаться. Самое большое влияние таяние горных ледников окажет на города и населенные пункты, источником воды для которых были горные реки.

"Когда в долине ледник исчезает, то летом сток происходит только из осадков и грунтовых вод, то есть нет подпитки реки от ледника. Уже к 2050 году на Кавказе масса ледников сократится вдвое. Мы это уже наблюдаем. Например, Эльбрус потерял 23 процента своей массы за последние 20 лет, с 1997 года", — уточнил Кутузов.