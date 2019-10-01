Племянник Хачатуряна "не увидел ничего плохого" в ролике с издевательствами

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Племянник бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, в интервью каналу " Племянник бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, в интервью каналу " 360 " прокомментировал ролик с издевательствами над девушками.

Видео, на котором Хачатурян жалуется на беспорядок в доме, кричит на дочек, а также пинает одну из них, появилось в СМИ 30 сентября.

Племянник бизнесмена заявил, что на кадрах виден срыв его дяди, до которого его довели дочери. "Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой", — заявил мужчина.

По его словам, это видео доказывает, что сестры просто не слушались отца и вели себя так, как хотели.

"Я ничего плохого не увидел", — добавил родственник Хачатуряна.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого мужчина на протяжении долгого времени, по их словам, издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.

При этом ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.