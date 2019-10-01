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РИА Новости

Племянник Хачатуряна "не увидел ничего плохого" в ролике с издевательствами

04:29 01.10.2019 (обновлено: 05:48 01.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаКристина и Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы
Кристина и Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Кристина и Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Племянник бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, в интервью каналу "360" прокомментировал ролик с издевательствами над девушками.
Видео, на котором Хачатурян жалуется на беспорядок в доме, кричит на дочек, а также пинает одну из них, появилось в СМИ 30 сентября.
Стоп-кадр видео из телефона Михаила Хачатуряна
Вчера, 17:19РИА Новости
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Племянник бизнесмена заявил, что на кадрах виден срыв его дяди, до которого его довели дочери. "Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой", — заявил мужчина.
По его словам, это видео доказывает, что сестры просто не слушались отца и вели себя так, как хотели.
"Я ничего плохого не увидел", — добавил родственник Хачатуряна.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
3 июля, 00:29РИА Новости
Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого мужчина на протяжении долгого времени, по их словам, издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
При этом ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.
Следствие предъявило сестрам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек закроют.
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
20 сентября, 13:02РИА Новости
В ОНК заявили, что сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сделали в СМИ невинными овечками откровенных убийц.
1 октября, 06:55
Слава КПСС
15000016
если их не посадят это будет фиаско всей судебной системы!
1 октября, 07:31
Ярослав Винокуров
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