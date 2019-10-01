СК закрыл дело на журналистку, заведенное из-за жалобы мэра Якутска

ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Уголовное дело на якутскую журналистку Викторию Габышеву, заведенное из-за жалобы мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на "вымогательство", закрыто за отсутствием состава преступления, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
СУСК Якутии 29 апреля возбудил в отношении известной в республике журналистки уголовное дело по признакам вымогательства.
"Следователи не нашли состава преступления в действиях Габышевой, уголовное дело закрыто", - сказал источник.
Официальным комментарием РИА Новости не располагает.
В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору. По ее словам, Габышева, "действуя по поручению одного из застройщиков", выдвинула требование отозвать из суда исковое заявление администрации города к этому застройщику (по известному земельному спору об участке в самом центре города) и выдать ему новое разрешение на строительство.
Глава города утверждала, что на случай отказа выполнять требования или их огласки журналистка пригрозила распространить некие порочащие сведения о предыдущей работе мэра, которыми она и ее информированные "компаньоны" якобы располагают.