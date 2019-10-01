В России вступил в силу "закон о курении на балконах"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков и запуск петард, вступил в силу в России во вторник, 1 октября.

Ранее МЧС России сообщало, что в соответствии с принятым 20 сентября постановлением правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима" теперь запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Ранее, в конце сентября при обсуждении новых правил возникли предположения, что новые правила запрещают не только готовку шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение.

Однако в МЧС пояснили, что курение на балконах все же не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

Если в результате нарушений возник пожар, то виновного оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.