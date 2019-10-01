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РИА Новости

В России вступил в силу "закон о курении на балконах"

04:15 01.10.2019 (обновлено: 11:01 01.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковБалкон
Балкон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Балкон. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков и запуск петард, вступил в силу в России во вторник, 1 октября.
Ранее МЧС России сообщало, что в соответствии с принятым 20 сентября постановлением правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима" теперь запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
Ранее, в конце сентября при обсуждении новых правил возникли предположения, что новые правила запрещают не только готовку шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение.
Однако в МЧС пояснили, что курение на балконах все же не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.
Если в результате нарушений возник пожар, то виновного оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.
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Изменения также коснулись кинотеатров и медицинских учреждений, которые по новым правила будут обязаны информировать о действиях в случае возникновения пожара.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
После хорошего секса затянуться хорошей сигаретой на балконе оглядывая и любуясь окрестностями....да какой нормальный мужик откажется от этого....
1 октября, 06:52
Портвейн Стаканович
581711036
Бычок кинул сверху, квартиру сжёг, штраф 5 тыс...отлично!
1 октября, 06:20
Антон Семёнович Шпак
39341008
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