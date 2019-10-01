Ученый рассказал об участи горнолыжных курортов в РФ в связи с потеплением

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сокращение горнолыжного сезона, необходимость искусственных систем оснежения и уменьшение снежного покрова ожидают горнолыжные курорты России в связи с изменением климата, сообщил РИА Новости гляциолог, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.

Недавно МГИЭК опубликовала доклад, который касается состояния океанов и криосферы. В докладе прогнозируется развитие событий по двум сценариям. Согласно первому сценарию, человечество начнет интенсивно сокращать парниковые газы и удержит темпы глобального роста температуры в пределах 1,5-2 градусов. По второму сценарию, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, и температура вырастет более чем на 4 градуса. Второй сценарий предполагает сокращение площади горных ледников к 2100 году на 80%.

Модельные расчеты показывают, что во многих горных районах будет происходить сокращение толщины и продолжительности залегания снежного покрова ниже 2,5 тысячи метров. Масса снега до 2050 года сократится на 10-40%, а к концу века может достигнуть 80% при наихудшем сценарии потепления.

"Предварительные оценки для курортов Красной поляны показывают, что максимальная толщина естественного снежного покрова к 2041–2050 годов может уменьшиться на 29–35%, а число дней со снежным покровом сократится на 35–40%. Эти изменения будут происходить на фоне высокой изменчивости от сезона к сезону. Следует подчеркнуть необходимость детального анализа климатической ситуации и её возможных изменений при планировании туризма в горных районах", - сказал Кутузов.

Он отметил, что Красная поляна относится к низко расположенным (в основном ниже 2000 м) горнолыжным курортам, которых в связи с потеплением ждут одинаковые проблемы: рост весенних и осенних температур и, как следствие, сокращение снежного покрова.

"Соответственно снег начинает таять или выпадает не снег, а дождь. Одна из мер адаптации - система искусственного оснежения, и мы видим, что на всех курортах такие системы работают, и это становится основой катания даже высоко расположенных курортов", - добавил Кутузов.

Ученые уточнил, что искусственный снег невозможно делать при положительной температуре, поэтому при потеплении будет происходить сокращение горнолыжного сезона. Моделирование ситуации для конкретных склонов может помочь заранее предусмотреть изменение инфраструктуры и минимизировать экономические потери.

"Сокращение ледников на Кавказе, в Альпах и южных Андах происходит с наибольшей скоростью", - сказал эксперт.