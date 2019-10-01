Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T03:58Z
https://ria.ru/20191001/1559299744.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155513/67/1555136764_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_2c087485a1c2dbe5f91b46a1d9759bb8.jpg
РИА Новости

Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек

03:58 01.10.2019
888
© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси, сообщает телеканал NBC News.
По данным местного министерства здравоохранения, умершему было 65 лет. Как заявил эпидемиолог штата Том Сафранек, мужчина умер еще в мае, но причину смерти удалось установить только сейчас - после волны сообщений об осложнениях из-за курения вейпов и ряда смертельных случаев.
Всего на сегодня зафиксировано более 800 обращений о проблемах с дыхательной системой в связи с вейпами.
Как сообщалось ранее, Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США выяснил, что большинство любителей вейпов, жаловавшихся на проблемы, пользовались устройствами, содержащими смеси с марихуаной с "черного рынка".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
24 сентября, 22:41РИА Новости
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом: у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.
Ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы. Предполагается, что продавцы будут обязаны получать разрешение на продажу каждого вида такой продукции у властей, однако механизм пока также не прописан.
Девушка курит электронную сигарету
19 сентября, 00:33РИА Новости
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
960113
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
РИА
Новости
Кофе
Эксперты рассказали, какой образ жизни ведут любители кофе
Исправительное учреждения в США
В США охрана тюрьмы не может найти заключенного, однажды сумевшего сбежать
Полиция в Сальвадоре
В Сальвадоре более десятка полицейских задержали за совершение 48 убийств
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Корона
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке
Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро
СМИ: в Бразилии осудили бывшего первого богача страны
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
F-35A
Южная Корея впервые представила истребители F-35A в День вооруженных сил
Президент Перу Мартин Вискарра
Конгресс Перу хочет объявить распустившего его президента недееспособным
Кристина и Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы
Племянник Хачатуряна "не увидел ничего плохого" в ролике с издевательствами
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Зеленского уличили в плагиате документа ООН
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния