Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси, сообщает телеканал Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси, сообщает телеканал NBC News

По данным местного министерства здравоохранения, умершему было 65 лет. Как заявил эпидемиолог штата Том Сафранек, мужчина умер еще в мае, но причину смерти удалось установить только сейчас - после волны сообщений об осложнениях из-за курения вейпов и ряда смертельных случаев.

Всего на сегодня зафиксировано более 800 обращений о проблемах с дыхательной системой в связи с вейпами.

Как сообщалось ранее, Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США выяснил, что большинство любителей вейпов, жаловавшихся на проблемы, пользовались устройствами, содержащими смеси с марихуаной с "черного рынка".

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом: у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.