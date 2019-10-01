В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл признал, что не может не принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей.

"У меня не будет иного выбора, кроме как принять это (на рассмотрение – ред.) в соответствии с регламентом сената по импичменту", - сказал Макконнелл в эфире телеканала CNBC

Демократы в нижней палате инициировали парламентское расследование в отношении Трампа, подозревая, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тот оказывал давление, требуя провести расследование деятельности на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Демократы обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп это отрицает.

Подконтрольные демократам комитеты проводят расследования, вызывая повестками в конгресс представителей администрации или требуя у них документы. Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат.