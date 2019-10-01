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РИА Новости

В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа

03:45 01.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл признал, что не может не принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей.
"У меня не будет иного выбора, кроме как принять это (на рассмотрение – ред.) в соответствии с регламентом сената по импичменту", - сказал Макконнелл в эфире телеканала CNBC.
Демократы в нижней палате инициировали парламентское расследование в отношении Трампа, подозревая, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тот оказывал давление, требуя провести расследование деятельности на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Демократы обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп это отрицает.
Подконтрольные демократам комитеты проводят расследования, вызывая повестками в конгресс представителей администрации или требуя у них документы. Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат.
Для вынесения импичмента за это должны проголосовать две трети сенаторов, однако при наличии там республиканского большинства шансы на это невелики.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Вчера, 16:40РИА Новости
Эксперты оценили возможность проведения процедуры импичмента Трампа
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Импичмент Дональда ТрампаМитч МакконнеллДональд ТрампСШАВ мире
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