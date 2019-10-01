Конгресс Перу хочет объявить распустившего его президента недееспособным

МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Конгресс Перу обсуждает возможность объявить президента Мартина Вискарру недееспособным после его решения распустить законодательный орган, сообщает издание Конгресс Перу обсуждает возможность объявить президента Мартина Вискарру недееспособным после его решения распустить законодательный орган, сообщает издание Peru 21

Ранее в понедельник Вискарра заявил о роспуске однопалатного парламента, бойкотирующего его судебную реформу.

С предложением объявить президента недееспособным выступил спикер конгресса Педро Олаэчеа.

"Представлен проект резолюции, в котором конгрессу предлагается согласиться с моральной недееспособностью Мартина Вискарры, в соответствии со статьей 113 конституции", - приводит его слова издание.

В конце июля правительство Перу представляло проект конституционный реформы по проведению президентских выборов 19 апреля 2020 года вместо 2021 года, но 26 сентября эта реформа не прошла одобрение в конгрессе. В ответ Вискарра поставил перед конгрессом вопрос о доверии, чтобы изменить порядок выборов в конституционный суд.

Однако парламент в понедельник решил сначала избрать своего кандидата на пост члена конституционного суда, а уже потом рассматривать вопрос о доверии. Президент расценил это как недоверие.