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РИА Новости

Конгресс Перу хочет объявить распустившего его президента недееспособным

03:40 01.10.2019
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© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Silvia Izquierdo
МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Конгресс Перу обсуждает возможность объявить президента Мартина Вискарру недееспособным после его решения распустить законодательный орган, сообщает издание Peru 21.
Ранее в понедельник Вискарра заявил о роспуске однопалатного парламента, бойкотирующего его судебную реформу.
С предложением объявить президента недееспособным выступил спикер конгресса Педро Олаэчеа.
"Представлен проект резолюции, в котором конгрессу предлагается согласиться с моральной недееспособностью Мартина Вискарры, в соответствии со статьей 113 конституции", - приводит его слова издание.
В конце июля правительство Перу представляло проект конституционный реформы по проведению президентских выборов 19 апреля 2020 года вместо 2021 года, но 26 сентября эта реформа не прошла одобрение в конгрессе. В ответ Вискарра поставил перед конгрессом вопрос о доверии, чтобы изменить порядок выборов в конституционный суд.
Однако парламент в понедельник решил сначала избрать своего кандидата на пост члена конституционного суда, а уже потом рассматривать вопрос о доверии. Президент расценил это как недоверие.
Согласно законодательству Перу, если конгресс отказывает в доверии не один раз, президент может распустить его и назначить выборы. Вопрос о доверии в понедельник был поставлен в третий раз за время работы нынешнего правительства.
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