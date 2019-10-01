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РИА Новости

Президент Перу распустил конгресс, блокирующий его реформы

03:30 01.10.2019 (обновлено: 03:39 01.10.2019)
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© Andres ValleПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© Andres Valle
МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.
"Из уважения и с целью сохранения политической конституции Перу я принял решение распустить конгресс согласно нормам конституции и объявить республиканские парламентские выборы", - заявил Вискарра в обращении к нации. Трансляция велась на странице администрации президента в Facebook.
Утром в понедельник президент Перу поставил перед конгрессом вопрос о доверии, который был связан с ключевой для действующей администрации реформой конституционного суда (предполагает изменение порядка назначения судей).
Конгрессмены отложили решение о доверии президенту и судебной реформе на вторую половину дня, после чего провели голосование за кандидатуру очередного члена конституционного суда. Вискарра расценил это как отказ в доверии.
Исполнительная власть, по конституции, имеет право запрашивать поддержку законодательного органа по стратегическим вопросам. Если конгресс отказывает в доверии не один раз, президент может распустить его и назначить выборы.
Ранее конгресс уже блокировал законодательные инициативы администрации Вискарры. В конце июля правительство Перу представило проект конституционный реформы по проведению президентских выборов 19 апреля 2020 года. Изначально выборы были намечены на 2021 год. Однако 26 сентября эта реформа не прошла одобрение в конгрессе.
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