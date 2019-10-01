Президент Перу распустил конгресс, блокирующий его реформы

МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

"Из уважения и с целью сохранения политической конституции Перу я принял решение распустить конгресс согласно нормам конституции и объявить республиканские парламентские выборы", - заявил Вискарра в обращении к нации. Трансляция велась на странице администрации президента в Facebook.

Утром в понедельник президент Перу поставил перед конгрессом вопрос о доверии, который был связан с ключевой для действующей администрации реформой конституционного суда (предполагает изменение порядка назначения судей).

Конгрессмены отложили решение о доверии президенту и судебной реформе на вторую половину дня, после чего провели голосование за кандидатуру очередного члена конституционного суда. Вискарра расценил это как отказ в доверии.

Исполнительная власть, по конституции, имеет право запрашивать поддержку законодательного органа по стратегическим вопросам. Если конгресс отказывает в доверии не один раз, президент может распустить его и назначить выборы.