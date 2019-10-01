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РИА Новости

Россия отложила запуск спутника изучения магнитосферы Земли "Резонанс"

03:26 01.10.2019
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровЗемля
Земля
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Земля. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российский спутник для изучения ионосферы и магнитосферы Земли "Резонанс-МКА" запустят на орбиту не ранее 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя аппарата НПО имени Лавочкина.
Ранее пуск планировался на 2021 год. Позднее его отложили на 2023 год.
"Запуск "Резонанс" – после 2025 года", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что помимо основной задачи — изучения динамики многомасштабной турбулентности плазмы в околоземном пространстве, во время полета "Резонанса" также отработают новую космическую платформу "Карат-200". НПО имени Лавочкина кроме того планирует использовать её в проекте солнечной обсерватории АРКА.
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"Резонанс-МКА" запустят на высокую эллиптическую орбиту 7 тысяч на 160 тысяч километров. Аппарату предстоит проработать на орбите как минимум три года.
Изначально программа "Резонанс" подразумевала запуск четырех спутников, но позднее в плане остался всего один. С помощью спутников "Резонанс" ученые собирались изучить поведение плазмы и механизмы образования полярных сияний.
Кроме этого спутники призваны пролить свет на природу ускорения релятивистских электронов радиационного пояса Земли. Именно эти частицы представляют основную угрозу спутникам связи на геостационарной орбите. Эксперименты на космических аппаратах серии "Резонанс" могли бы позволить разобраться в процессах ускорения релятивистских электронов при взаимодействии с электронными волнами с высоким временным разрешением — до 10 миллисекунд.
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