Россия отложила запуск спутника изучения магнитосферы Земли "Резонанс"

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российский спутник для изучения ионосферы и магнитосферы Земли "Резонанс-МКА" запустят на орбиту не ранее 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя аппарата НПО имени Лавочкина.

Ранее пуск планировался на 2021 год. Позднее его отложили на 2023 год.

"Запуск "Резонанс" – после 2025 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что помимо основной задачи — изучения динамики многомасштабной турбулентности плазмы в околоземном пространстве, во время полета "Резонанса" также отработают новую космическую платформу "Карат-200". НПО имени Лавочкина кроме того планирует использовать её в проекте солнечной обсерватории АРКА.

"Резонанс-МКА" запустят на высокую эллиптическую орбиту 7 тысяч на 160 тысяч километров. Аппарату предстоит проработать на орбите как минимум три года.

Изначально программа "Резонанс" подразумевала запуск четырех спутников, но позднее в плане остался всего один. С помощью спутников "Резонанс" ученые собирались изучить поведение плазмы и механизмы образования полярных сияний.