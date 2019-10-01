Эксперты рассказали, какой образ жизни ведут любители кофе

"Людей, которых можно встретить на улице со стаканчиком с горячим напитком, от всех остальных пользователей рунета отличает несколько характеристик. Так, они в шесть раз чаще, чем в среднем по рунету, интересуются тематикой бега, в пять раз чаще - электронными книгами, в четыре раза чаще - удаленной работой и фрилансом, в три раза чаще - интересуются активным отдыхом и спортом, в два раза чаще - оказываются сотрудниками малого и среднего бизнеса", - указывают авторы исследования.