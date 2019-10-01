Эксперты рассказали, какой образ жизни ведут любители кофе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Любители кофе ведут динамичный образ жизни: почти половина из них часто пользуется такси и каршерингом для поездок по городу, а каждый шестой - посещает фитнес-клуб, говорится в сообщении компании Segmento, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Дата-аналитики рекламной платформы Segmento изучили паттерны потребления контента пользователями рунета. В выборку для исследования на основе алгоритмов машинного обучения попали потребители кофе навынос и кофеен, пассажиры авиакомпаний, заказчики готовой еды из кафе и ресторанов - всего 1,2 миллиона интернет-пользователей.
"Людей, которых можно встретить на улице со стаканчиком с горячим напитком, от всех остальных пользователей рунета отличает несколько характеристик. Так, они в шесть раз чаще, чем в среднем по рунету, интересуются тематикой бега, в пять раз чаще - электронными книгами, в четыре раза чаще - удаленной работой и фрилансом, в три раза чаще - интересуются активным отдыхом и спортом, в два раза чаще - оказываются сотрудниками малого и среднего бизнеса", - указывают авторы исследования.
29 августа, 22:40РИА НовостиВрачи рассказали, кому вредно пить кофе
"Почти половина любителей бодрящего горячего напитка пользуются такси или каршерингом, а каждый шестой - посещает фитнес-клуб. Получается, что регулярная доза кофеина востребована у людей с динамичным образом жизни и частыми поездками по городу. Примечательно, что в дополнение к арендованному автомобилю или такси две трети кофеманов пользуются общественным транспортом", - отмечается в сообщении.
С другой стороны, горожане, привыкшие использовать приложение для заказа любимых блюд домой или в офис, в три раза чаще ищут в интернете бытовую технику для ухода за кожей, телом и волосами, а также пылесосы и игровые приставки; в два раза чаще - предпочитают зимние виды спорта всем остальным, а также изучают парфюмерные новинки и декоративную косметику, домашние кинотеатры.
Segmento — российская платформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы. В 2015 году Сбербанк приобрел 100% акций компании, а с 2016 года в капитал Segmento входит венчурный фонд АФК "Система".
15 декабря 2018, 08:00РИА НовостиЧай или кофе? Ученые дали неожиданный ответ