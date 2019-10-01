Финляндия хочет построить высокоскоростную ж/д до границы с Россией

"В Финляндии комитет министров по экономической политике 10 сентября … принял решение о мерах по привлечению крупных инвестиций в железнодорожный транспорт в Финляндии. …Минтранс начнет переговоры о создании проектных компаний Turun tunnin juna ("В Турку за один час", скоростное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Турку) и Suomi-rata (Финляндская железная дорога). Министерство транспорта и коммуникаций также инициировало сравнительное исследование маршрутов высокоскоростного сообщения в сторону российской границы, в восточные регионы страны. Данное высокоскоростное сообщение будет развиваться в сотрудничестве с операторами в этом районе", - отметила директор.