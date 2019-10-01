Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T03:06Z
https://ria.ru/20191001/1559299396.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149518/26/1495182665_0:787:5095:3653_1036x0_80_0_0_0170ee7c9f3450b5052240a1fd1de54e.jpg
РИА Новости
Туризм

Опрос: 18% россиян готовы сорваться в отпуск, неожиданно получив деньги

03:06 01.10.2019
197
© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 18% россиян, участвовавших в опросе о том, что может их сподвигнуть сорваться с места и отправиться в отпуск, заявили, что главной мотивацией стала бы премия на работе или неожиданное поступление денег, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.
В опросе, который проходил с 20 по 27 сентября на сайте сервиса, приняли участие более 3 тысяч россиян разного пола и возраста.
"Каждого пятого (18%) респондента толкает в незапланированный отпуск премия на работе или неожиданное денежное поступление. Однако самой популярной причиной у тех, кто берет незапланированный отпуск, остается общая усталость и эмоциональное выгорание. Этот вариант выбрал 21% опрошенных", - рассказали в компании.
По ее данным, 34% опрошенных заверили, что отпуск они всегда проводят строго по графику, и на их отпускные планы ничто не может повлиять.
"Еще 12% респондентов честно ответили, что не смогут отказаться от поездки, если им поступит неожиданное предложение куда-то съездить от друга или подруги. Каждый десятый не может пропустить горящий тур или спецпредложение на билеты. При этом похолодание и сырость за окном – это не та причина, по которой большинство путешественников сорвутся в теплые края. Непогода мотивирует отправиться в отпуск всего 5% респондентов", - отметили в Туту.ру.
Молодой человек с компьютером
24 сентября, 11:44РИА Новости
Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
401000
Обсудить 0
ТуризмРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Дальний Восток по электронной визе чаще всего посещают туристы из Китая
РИА
Новости
Концертный зал Maraya в Аль-Уле, Саудовская Аравия
Туристическая виза в Саудовскую Аравию будет стоить около 120 долларов
Порт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль
В Монте-Карло гости круизного лайнера ночевали на берегу на спортплощадке
Кофе
Эксперты рассказали, какой образ жизни ведут любители кофе
Лента
новостей
Иоффе Григорий Адольфович
Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
Контрольно-пропускной пункт Джанкой на границе России и Украины
ФТС России запустила тестирование электронного tax free
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Полицейские в штатском будут сопровождать рейсы турецких авиакомпаний
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Визы по новым правилам: что будет делать Петербург с наплывом иностранцев
Куба
США ввели ограничения против кубинских чиновников за низкие зарплаты врачей
Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Эксперт: Петербург страдает из-за неготовности к наплыву туристов
Президент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу распустил конгресс, блокирующий его реформы
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
На Украине в зоне отчуждения ЧАЭС задержали семьдесят сталкеров-иностранцев
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
Эксперт назвал самые опасные ледники Кавказа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
Лента новостейМолния