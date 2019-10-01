Опрос: 18% россиян готовы сорваться в отпуск, неожиданно получив деньги

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 18% россиян, участвовавших в опросе о том, что может их сподвигнуть сорваться с места и отправиться в отпуск, заявили, что главной мотивацией стала бы премия на работе или неожиданное поступление денег, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.

В опросе, который проходил с 20 по 27 сентября на сайте сервиса, приняли участие более 3 тысяч россиян разного пола и возраста.

"Каждого пятого (18%) респондента толкает в незапланированный отпуск премия на работе или неожиданное денежное поступление. Однако самой популярной причиной у тех, кто берет незапланированный отпуск, остается общая усталость и эмоциональное выгорание. Этот вариант выбрал 21% опрошенных", - рассказали в компании.

По ее данным, 34% опрошенных заверили, что отпуск они всегда проводят строго по графику, и на их отпускные планы ничто не может повлиять.